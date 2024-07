Giorno dell’Indipendenza americana il 4 luglio | la storia perché si festeggia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Fuochi d’artificio, giganteschi barbecue e canti patriottici sono soltanto alcuni degli elementi fondanti delle celebrazioni del 4, ilin cui ogni cittadino statunitense che si rispetti celebra l’evento più importante dell’anno dopo il Super Bowl. Pochi popoli come gli americani manifestano un tale spirito patriottico, un retaggio legato allacoloniale e ai primissimi tentativi di redigere costituzioni realmente libertarie, che lasciassero ai cittadini la possibilità di scegliere per loro stessi, senza restrizioni di sorta. Le vicende successive degli Stati Uniti avrebbero rivelato una realtà invero più complessa di così, ma resta il fatto che ilrappresenta ancora oggi, per milioni di persone, una data da segnare a calendario con la penna rossa.