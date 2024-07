Giornata mondiale degli Ufo cosa sta accadendo al Congresso americano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Visto attraverso i più importanti mass-media televisivi o della carta stampata, quello a cui stiamo assistendo ormai da mesi nei corridoi del potere politicoe nei dibattiti pubblici sembra un film di Spielberg o una puntata di Star Trek o di Attacco al Potere. Si tratta invece della campagna per il nuovo PresidenteStati Uniti durante una crisi geopolitica con due grandi conflitti e che sta rasentando il rischio di una Terza Guerra. AlUsa intanto contro ogni logica elettorale e militare, democratici e repubblicani chiedono in modo bipartisan che il tema UAP (Unidentified Aerial Phenomenon) venga affrontato seriamente, svelando così l’importanza del più grande segreto: la presenza sul pianeta di altri e la Non Human Technology.