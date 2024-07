Basket | Shark Trapani in Lega Basket A con…Jasmin Repeca!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Valerio Antonini è stato, davvero, di parola centrando un’importante promozione inA con il suo. Il presidente aveva promesso palcoscenici importanti, a livello sportivo, per la città siciliana e con la pallacanestro è arrivata la grande gratificazione del cambio di categoria dopo aver vinto, meritatamente, i playoff della A2. Adesso, inoltre, i granata potranno contare su un innesto davvero molto importante in vista dell’avventura in massima serie: il numero uno ha infatti annunciato l’ingaggio di un coach famoso e preparato come Jasmin. Si può davvero sognare in Sicilia?, le parole del presidente: dalla bordata alla A2 all’annuncio su Jasmin“Dico una cosa molto forte ma bisogna dirla: il divario c’è tra ladi A e ladi A2 è imbarazzante.