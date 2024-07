Avellino il mercato entra nel vivo | prime ufficialità in arrivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAntony Iannarilli e Leonardo Marson sono i primi volti nuovi dell’per la stagione 2024/2025. Nella giornata di oggi sono previste le visite mediche,mbi firmeranno un contratto biennale. Nel frattempo, Giorgio Perinetti direttore dell’area tecnica ha raggiunto Rimini per l’apertura della sessione estiva di. L’obiettivo è piazzare i puntelli giusti per Michele Pazienza ma soprattutto sfoltire una rosa di ben 31 elementi prima della partenza per il ritiro di San Gregorio Magno che prenderà il via il prossimo 12 luglio. Le priorità deldell’riguardano certamente le fasce. Due quinti, uno a destra ed uno a sinistra. E non solo. I lupi cercano anche un play a centrocampo. Non è un mistero che l’ha sondato il terreno per Dimitrios Sounas in uscita dal Catanzaro.