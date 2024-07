Addio per sempre al mercato tutelato dell’energia elettrica | ecco regole e consigli per risparmiare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 2 luglio 2024) Un cambiamento epocale nelle abitudini delle famiglie italiane che ora dovranno adeguare l’utilizzo di elettrodomestici e attrezzature elettriche in casa per non vedere aumentare i costi Oramai è realtà. Dal primo luglio è terminato iled è partito il passaggio allibero. Tutti coloro che non hanno ancora sottoscritto un contratto dilibero passeranno in modo automatico al servizio a tutele graduali, ad eccezione dei cosiddetti clienti vulnerabili che potranno proseguire con l’opzione di maggior tutela e con lo stesso fornitore. Dal primo luglio cambia tutto neldell’elettricità – Cityrumors.it – ansafoto Il, o regime di tutela o maggior tutela era la fornitura di energiacon condizioni economiche (cioè la tariffa) e contrattuali regolate dall’Autorità Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.