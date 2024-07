WWE | Paul Heyman ha voluto rendere il segmento di Smackdown più reale possibile

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ancora oggi, a distanza di ben 3 giorni se ne parla ancora tantissimo, ma come può essere altrimenti dato il grande impatto avuto. Stiamo parlando delfinale di, dovesi è ribellato a Solo Sikoa non riconoscendolo come Tribal Chief. Di tutta risposta il Wise Man è stato brutalmente attaccato e poi schiantato attraverso il tavolo dei commentatori.e la sua dedizione Molti hanno attribuito e giustamente gran parte della riuscita delproprio adper via delle sue espressioni facciali e del suo “look”. Infatti si poteva notare la barba, i capelli bianchi e gli occhi gonfi tutto un plus periconico il. Ma la mente dietro a tutto questo è propriostesso che peril tutto più credibile e, non ha veramente dormito il giorno prima ed è arrivato in puntata in deficit di sonno.