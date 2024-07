Via dell' Amore | sopralluogo del ministro Santanchè prima del vernissage

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Riomaggiore, 1° luglio 2024 - Ildel Turismo Danielaquesta mattina ha effettuato unnel cantierea Via, tra Riomaggiore e Manarola, in vista del grande evento internazionale d’inaugurazione, il 26 luglio. Il sentiero a picco sul mare, patrimonio mondiale'Unesco, chiuso dal 2012 a seguito di una frana, è stato oggetto di un complesso intervento di recupero e messa in sicurezza avviato nel 2021 e in fase conclusiva. Ad accompagnare il, il Commissario ad acta per l'opera e assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori, il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia insieme al prefetto Maria Luisa Inversini e ai verticie forze'ordine, oltre ai rappresentantie ditte specializzate che hanno effettuato i lavori, finanziati da Regione Liguria per 12,5 milioni di euro e dai ministeria Cultura (7 milioni di euro) e'Ambiente (3 milioni di euro) e dal Dipartimento Nazionalea Protezione Civile (1,5 milioni di euro).