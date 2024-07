Università nasce CoMeTe | laurea magistrale in comunicazione e nuove tecnologie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Pisa, 1° luglio 2024 –, Media,, in una parola, ecco il nome della nuovain partenza all’di Pisa. “L’obiettivo è di proporre un innovativo percorso di studi che offra conoscenze specialistiche sullanelle sue diverse forme e in rapporto alle, con particolare riguardo all’intelligenza artificiale e all’ambito dei media visuali”, spiega il professore Antonio Masala, presidente del Corso di Studi. Studentesse e studenti acquisiranno competenze negli ambiti dei linguaggi audiovisivi, dell’etica delle, dei media e della. L’obiettivo è di formareti ete che siano in grado di gestire le trasformazioni legate al mondo digitale.