Tour de France 2024 tappa 3 | vince Girmay Ordine di arrivo e classifica generale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Torino, 1 luglio– La3, la più lunga delde, porta la carovana da Piacenza a Torino dopo 230,8 km con 3 GPM da scalare, tutti di quarta categoria: il terreno perfetto per una frazione tranquilla, chiusa da una volata finale, quella che incorona Biniam. epa11450050 Eritrean rider Biniamof Intermarche-Wanty celebrates as he crosses the finish line to win the third stage of thedecycling race over 230km from Piacenza to Turin, Italy, 01 July. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Prima però c'è un finale al pepe allorché una caduta spezza il gruppo, togliendo dai giochi diversi velocisti. Anche molti uomini dellarestano dietro, ma nel caso di Tadej Pogacar sembra una scelta bella e buona per disfarsi (momentaneamente) del simbolo del primato, che passa a Richard Carapaz.