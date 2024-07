Tony Khan | Voglio portare la AEW a Puerto Rico

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 luglio 2024) Forbidden Door è appena passato agli archivi, ma in AEW si guarda al futuro. La sensazione è che la federazione diintenda “espandersi” anche al di fuori dei confini USA.rdiamo che la AEW ha già tenuto show in Canada e nel Regno Unito con All In lo scorso anno e proprio qui si ritornerà per All In il 25 agosto prossimo., però, sembra puntare ad altri mercati e in particolare al momento quello più caldo sembra essere? Durante la conferenza stampa post Forbidden Door,ha aperto la porta ad un prossimo approdo della AEW a. Ecco le sue parole: “Sarebbe fantastico. Siamo stati in vari posti e approdare asarebbe un gran traguardo.è da sempre legato al pro wrestling.