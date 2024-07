Stranger Things 5 Maya Hawke anticipa un dettaglio sbalorditivo dei nuovi episodi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 1 luglio 2024) L'attrice ha potutore qualcosa mentre sono ancora in corso le riprese di quelli che saranno gli ultimidella serie Dopo aver appassionato il pubblico con quattro stagioni da record,è attualmente in produzione con la sua quinta e ultima stagione. La quarta stagione ha debuttato nel 2022 e la stagione finale non dovrebbe arrivare su Netflix prima del prossimo anno, ovvero nel 2025. Mentre sono ancora in corso le riprese,ha parlato dei, rivelando che sarà un po' come guardare "otto film" racchiusi in uno. Intervenendo al Podcrushed Podcast, l'interprete di Robin ha parlato con Penn Badgley e ha rivelato che la stagione finale sarà più spettacolare e migliore delle precedenti uscite finora.