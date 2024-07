Scontro tra auto e moto sulla provinciale muore centauro 29enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un tragico incidente nel Salento. Unotraè costato la vita ad unciclista di 29 annistrada48 che collega Otranto a Martano. Il drammatico sinistro si è verificato nella notte tra domenica e lunedì. A perdere la vita è stato Federico Baldi, come detto, appenae residente a Otranto. Non sono ancora note le cause di quanto accaduto e le motivazioni che hanno portato all’incidente, ma secondo una prima ricostruzione il, a bordo della sua Kawasaki, stava percorrendo laquando, all’altezza di masseria Montevergine, si è scontrato con una BMW. Tragicotra, salma della vittima al Fazzi Secondo una prima stima del tragicotra, la prima, con a bordo una coppia di turisti, stava facendo manovra per imboccare la direzione del comune idruntino, proprio mentre ilarrivava da Martano.