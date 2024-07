Ranking WTA 1 luglio 2024 | Jasmine Paolini rafforza la sua top-10 Swiatek padrona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Non ci sono mutamenti significativi nella classifica mondiale del tennis femminile in questo nuovo aggiornamento delWTA. La polacca Igaprosegue nel suo dominio, forte dei suoi 11585 punti (110 settimane in totale), a precedere la statunitense Coco Gauff (7943 punti) e la bielorussa Aryna Sabalenka (7841 punti)., grazie alle semifinali raggiunte nel torneo di Eastbourne, hato il proprio status di top-10 e, nel caso specifico, di n.7 del mondo. Un buon modo per avvicinarsi a Wimbledon, dove la toscana cercherà di andare il più lontano possibile e di far vedere le proprie qualità in grande ascesa.WTA TOP-10 1. Iga11585 punti 2. Coco Gauff 7943 punti 3. Aryna Sabalenka 7841 punti 4. Elena Rybakina 6026 punti 5.