Questo nuovo orologio svizzero di lusso al prezzo di 2000 euro diventerà rapidamente un investimento utile e si abbina perfettamente ai jeans

(Di lunedì 1 luglio 2024) Per la prima volta nella sua storia, undi Raymond Weil ha fatto il suo debutto a uno dei principali eventi di settore al mondo: il famoso salone Watches & Wonders di Ginevra. Nell'aprile di quest'anno, il marchio familiare ginevrino ha presentato non meno di 11 nuovi modelli della sua collezione Millesime. Tra questi, spiccano due nuovi modelli: il British Racing Green e il Bleu Denim, due versioni di unpremiato nella categoria Challenge del Grand Prix d'Horlogerie de Genève 2023. L'automatico Millesime per i piccoli secondi in Bleu Denim ha un aspetto sobrio e classico, nonostante i numeri moderni. Ha una riserva di carica di 38 ore e può resistere a una pressione di 50 metri. Il quadrante blu denim è disponibile in diverse finiture e le lancette sono rivestite di Super-Luminova per leggere l'ora al buio.