Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con il secondo turno a Wimbledon? Montepremi cifre e proiezioni

(Di lunedì 1 luglio 2024)ha sconfitto Yannick Hanfmann e si è qualificato aldi. Il numero 1 del mondo ha fatto il proprio debutto nel terzo Slam della stagione, riuscendo a imporsi sull’erba londinese e a proseguire la propria avventura in uno dei tornei più prestigiosi e iconici al mondo. Il fuoriclasse altoatesino si è ben distinto nei primi due set contron il tedesco, ma ha poi ha avuto un passaggio a vuoto nella terza frazione prima di riuscire a chiudere i conti in maniera autoritaria con il punteggio di 6-3, 6-4, 3-6, 6-3.tornerà in campo mercoledì 3 luglio per affrontare Matteo Berrettini in un derby che si preannuncia altamente appassionante e avvincente: il vincitore degli ultimi Australian Open incrocerà il romano, già finalista anel 2021, che sta cercando di ritrovare lo smalto dei giorni migliori.