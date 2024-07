Portogallo-Slovenia | probabili formazioni orario e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Francoforte, 1 luglio 2024 - Alla Frankfurt Arena va in scena l'ottavo di finale di Euro 2024 fra. I lusitani sono reduci dal primo posto nel Gruppo F, ma anche dalla sconfitta nell'ultimo match contro la Georgia, che ha interrotto la striscia di 12 vittorie consecutive tra le gare di qualificazione e la fase finale della manifestazione. Sesko e compagni invece hanno chiuso in terza posizione il Gruppo C, inchiodando sullo 0-0 l'Inghilterra nell'ultima partita. Chiaro che ai nastri di partenza si presentino da favoriti Cristiano Ronaldo (che cerca ancora il primo gol nel torneo) e soci, ma lapuò rappresentare un ostacolo non così facile da superare. Chi passa il turno affronterà nei quarti di finale la vincente di Francia-Belgio.