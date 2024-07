Perché certi uomini scelgono di volare in modalità rawdogging?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ti starai chiedendo cosa sia ilma, per spiegarlo, bisogna andare con ordine. Sappiamo tutti che ognuno di noi ha i propri trucchi per non annoiarsi durante un volo a lungo raggio. Qualcuno si carica di podcast, altri sfruttano i film disponibili a bordo. Nessuno se ne sta semplicemente seduto a fissare in silenzio la mappa del volo in tempo reale sullo schermo davanti a sé, per tutta la durata del viaggio. Giusto? Sbagliato. Un piccolo gruppo dicoraggiosi, probabilmente il genere che ha portato il nonnismo nelle confraternite e il bullismo nelle scuole, fa esattamente questo e per una serie di ragioni insospettabilmente valide. Un ventiseienne londinese di nome West (che ha chiesto di usare solo il nome di battesimo) è diventato virale a maggio per avere condiviso sui social la propria decisione di rinunciare a qualsiasi intrattenimento e di passare un viaggio di sette ore guardando la mappa del volo.