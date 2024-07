Pastore | Italia? Qua non si dimette mai nessuno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Rosario, giornalista, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, trasmissione in onda su Radio Punto Zero. Il programma, condotto da Michele Sibilla ed Antonio Petrazzuolo, approfondisce i temi trattati sul web da NapoliMagazine.com. Di seguito le parole del giornalista.su Gravina e i vivai “? Qui non simai, anche dopo i fallimenti. Gravina potrebbe andare via solo dopo il prossimo vertice della FIGC, ma non sirà. Quello dei vivai poi è da sempre un problema, altrove fanno esordire i giovani a 16-17 anni, finchè qui li tratteremo come bambini c’è ben poco da fare. La Svizzera è una Nazione chiusa ma apre le porte a tutti nel calcio, ci sono tante nazionalità diverse in Nazionale. Ci sono tanti calciatori naturalizzati anche nelle altre squadre, noi lo stiamo dimostrando nell’atletica che questa cosa funziona.