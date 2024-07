Oroscopo Branko lunedì 1 luglio 2024 | Ariete irresistibile

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’diper oggi,La giornata vi darà una marcia in più, sarete davvero irresistibili! Attenzione a qualche battibecco di troppo sul lavoro. Toro Non lasciate che la stanchezza domini su tutto il resto, cercate di ritagliarvi del tempo per voi e coltivate qualche hobbies. Gemelli L’umore è altalenante, cercate di mettere nero su bianco le vostre emozioni e non innervosirvi più del dovuto. Per quanto riguarda il lavoro, sono possibili dei piccoli attriti con capi e referenti. Cancro La giornata parte bene, siete al centro dell’attenzione e questo non può che rimpolpare il vostro ego. Attenzione a non esagerare con le manie di protagonismo. Leone Nelle prossime ore saranno favorite le relazioni interpersonali, potreste scoprirvi al centro di un’animata cerchia.