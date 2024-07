‘Non riagganciare’ | l’ultimo film di Manfredi Lucibello raccontato insieme alla protagonista Barbara Ronchi in chiusura del BCT

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio – Unin uscita l’11 luglio e regalato al pubblico di Benevento che racconta la struggente storia di due persone legate da tanti non detti e da un passato irrisolto che porta Pietro, interpretato da Claudio Santamaria, a chiamare la sua ex,, nel cuore della notte perché deciso a farla finita. Un bellissimo, catalogato come thriller ma che di thriller non ha molto perché ha qualcosa di più. Uncon un paio di colpi di scena sul finale che ti fanno realmente fare uno di quei sospiri, più che di paura, di spaventosa meraviglia, quella meraviglia che ti fa esclamare: “No! Perché?” e non è tanto per dire. E non è nemmeno facile o scontato che unitaliano ti faccia meravigliare in questo modo, perché escludendo il maestro del thriller Dario Argento, laografia italiana, almeno non quella degli ultimi anni, ha dei rivolti spesso scontati.