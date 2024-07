LIVE Sinner-Hanfmann 6-3 6-4 0-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro conquista il secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-FUCSOVICS (2° MATCH DALLE 12.00) 0-1 Gioco: serve and volley vincente del tedesco che ha giocato una demi volee sensazionale. 40-30 Atterra sulla riga il lob di, che ha giocato di puro polso in contro balzo. 40-15 Contropiede vincente per il tedesco che è riuscito a chiudere nell’angolo. 30-15non trova il campo dal centro. 15-15 Risposta d’incontro delche provoca l’errore dell’avversario. 15-0 Ottima smorzata del tedesco.arriva sulla palla in extremis ma nulla può sul dritto successivo a campo aperto.ha provato a lanciare la racchetta accogliendo con un sorriso questo tentativo che non sarebbe valso in alcun caso.