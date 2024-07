LIVE Paolini-Sorribes Tormo Wimbledon 2024 in DIRETTA | fra poco l’esordio della numero uno d’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.26 Jasmineè reduce dalla sconfitta subita per mano di Daria Kasatkina in tre set nella semifinale del WTA 500 di Eastbourne. Uno stop bruciante, visto l’andamento del match, arrivato però contro la futura vincitrice del torneo, in un match che ha confermato le potenzialità dell’azzurra anche sull’erba. La testa di serie7 del tabellone vanta unonorevole 0/4 all’All England Club:non ha mai superato un turno a, dato che si spera possa cambiare nella giornata odierna. 14.21 Dopo cinque match point sprecati, Casper Ruud riesce ad imporsi in tre set su Alex Bolt con il punteggio di 7-6 6-4 6-4. Adesso sarà la volta di Jasmine, opposta a Sara