Liberati numerosi prigionieri palestinesi | scoppia la lite tra politica e servizi segreti israeliani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il rilascio del direttore dell'ospedale al-Shifa a Gaza City, Muhammad Abu Salmiya, arrestato lo scorso novembre durante la prima operazione militare israeliana nel complesso medico, ha sollevato tensioni nel governo dello Stato ebraico. Le immagini del medico al suo arrivo a Gaza, accolto dai parenti, insieme ad altri 50 detenutiscarcerati, hanno fatto il giro dei social, scatenando la rabbia del ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, e mettendo sotto pressione il premier Benjamin Netanyahu, chiamato immediatamente in causa. Il leader dell'estrema destra ha denunciato su X il loro rilascio come «negligenza in materia di sicurezza», sostenendo che «è giunto il momento che il premier impedisca a Yoav Gallant (il ministro della Difesa) e al capo dello Shin Bet di perseguire unaindipendente contraria alla posizione del gabinetto».