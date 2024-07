Italia Tajani | Grande delusione ma non è il mio dovere dire chi deve andare via

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) “È una. Non devo dare giudizi su chirimanere, perché non è il mio mestiere. Mi è dispiaciuto non vedere correre i giocatori. Si può anche perdere ma dando il massimo“. Questo il commento, rispondendo ad una domanda a Milano, del ministero degli Esteri e vicepremier Antoniosulla sconfitta della Nazionalena agli Europei. “Mi pare che si sia corso poco. Le sconfitte fanno parte dello sport: l’importante è sapersi rialzare bene. Ho avutoapprezzamento per Gigio Donnarumma, che ha combattuto più di ogni altro. Se le cose non sono andate peggio lo dobbiamo a lui. Ora bisogna ricominciare, guardiamo ai mondiali preparando una squadra vincente. Ci sono tanti problemi che riguardano la ‘cantera’na, ma ora bisogna rimboccarsi le maniche.