Isolare le potenziali vittime…

(Di lunedì 1 luglio 2024) Oggi non tratto una bufala. Mentre scrivo è domenica mattina e ho appena passato un’ora e mezza della mia vita ad ascoltare le parole di un soggetto che sostiene di essere un medico sospeso dall’Ordine dei Medici di Torino (ma senza presentarsi mai con nome e cognome), che tiene conferenze di vario genere in una struttura che pare nata apposta per diffondere disinformazione. Non farò nomi, è abbastanza chiaro che si tratta di soggetti particolarmente permalosi e BUTAC ne ha un po’ piene le scatole di subire denunce, difendersi pagando dei legali e venire assolto. Ma tanto non è importante fare nomi, perché oggi non voglio trattare una bufala, ma raccontarvi appunto quanto ho visto e sentito in quest’ora e mezza. Non ho idea di quanta gente ascolti queste “conferenze”, perché è abbastanza chiaro che oltre alla diffusione dal vivo sono rilanciate su tantissime piattaforme social.