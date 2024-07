I segreti di un imprendiore di successo | Egidio Sidoti si racconta in un libro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Pisa, 1 luglio 2024 – Da un imprenditore ai ‘colleghi’ aspiranti imprenditori. Per l’esattezza: aspiranti imprenditori di- messinese d’origine e pisano d’adozione, attivo nel settore della ristorazione e dell’accoglienza (la sua creatura si chiama "La Sicilia a tavola", in via Contessa Matilde) - mette a frutto esperienza (quotidiana, concreta) e studi per tracciare la strada. Il suo e-book, “Guida pratica per imprenditori di” (appena uscito sullo store Amazon), è un vademecum utile per capire se si ha la stoffa e le capacità personali per buttarsi in un’avventura che è in grado di assorbire ogni aspetto della vita.In che senso? “Mi piace essere sincero. La maggior parte delle nuove imprese non riesce a superare i primi 5 anni di vita.