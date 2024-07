Festa abusiva sull’Isola delle Femmine parla il dj | Volevamo solo girare un videoclip non fare danni – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il party abusivo, nel Palermitano, «non era una, ma uncommissariato dai fratelli gemelli, Vito e Antonio Triolo, entrambi medici». Lo afferma Maurizio Giglio, ex sottufficiale della Guardia Costiera e dj inquadrato neidell’evento. È lui che ha fatto ballare i circa 200 invitati alladi compleanno dei due gemelli palermitani nella riserva protetta e off limits anche per i turisti. «Avevano l’autorizzazione da parte della proprietaria dell’itto, la Marchesa Paola Pilo Bacci, per realizzare ilper esaltare le bellezze dell’isola», spiega il deejay, in arte «Mauriziotto». Pare invece che l’autorizzazione non ci fosse affatto. E la, che si è svolta sabato 29 giugno, è stata interrotta dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto.