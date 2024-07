Euro 2024 il Portogallo è ai quarti! Eroe Diogo Costa | il portiere ‘salva’ Cristiano Ronaldo e Pepe

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una partita incredibile alla Deutsche Bank Park di Francoforte per gli ottavi di finale ditrae Slovenia. La squadra di Martinez, una delle candidate alla vittoria finale, ha fatto una fatica enorme contro un avversario considerato alla vigilia una ‘cenerentola’. La partita è stata nel complesso equilibrata:e compagni hanno puntato sul possesso di palla, la Slovenia non ha rinunciato a giocare in contropiede. Il primo tempo è a favore del. La squadra di Martinez ci prova in 4 occasione ma l’11 di Kek si difende molto bene. Nel secondo tempo si registrano occasioni, anche perma il risultato non si sblocca e si va ai tempi supplementari. Al 105?ha sul piede il gol del vantaggio: si presenta dal dischetto ma ilOblak si supera e para il calcio di rigore.