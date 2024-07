Consiglio apocalisse Pd Bosi non ha i numeri | Carpentieri presidente È rottura totale con Roma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Colpo di scena: alla fine Andreanon ha iper la presidenza del. Pd e alleati, salvo ulteriori rovesciamenti (il braccio di ferro è andato avanti tutta la notte), stanno convergendo su Antonio. Un testacoda, c’è chi parla di ’ammutinamento’, che determina unatra il Pd cittadino e tutti gli altri livelli fino al nazionale. Ex capogruppo dei Dem nella scorsa consigliatura,è una figura che metterebbe d’accordo il gruppo e le altre forze della coalizione (anche il centrodestra non farebbe mancare l’unanimità).– nonostante le pressioni di questi giorni dai vertici bolognese eni per garantire una rappresentanza istituzionale all’area Schlein – non è riuscito a coagulare su di sè la maggioranza.