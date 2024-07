Como | in monopattino sulla A9 l’episodio filmato da un automobilista

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Era già successo lo scorso settembre, quando un giovane su unera stato beccato lungo la A4, tra Bergamo e Milano. Stamattina, intorno alle 8, un altro uomo su unelettrico percorreva il tratto dell’A9 tra Fino Mornasco e la barriera diGrandate. Lo scatto che documenta il surreale episodio è stato realizzato da undi passaggio e pubblicato da Qui, suscitando un’ondata di commenti comprensibilmente indignati sui social. Circolare insulle autostrade è infatti vietato dal Codice della strada e il motivo è (o per lo meno dovrebbe essere) facilmente intuibile. I monopattini elettrici sono stati ideati per spostarsi su strade urbane – peraltro anche in quei contesti purtroppo chi li utilizza è spesso vittima di incidenti – e non certo lungo le arterie autostradali, dove l’elevata velocità dei veicoli espone a rischi tanto gli incauti monopattinisti che vi si avventurano quanto gli altri viaggiatori.