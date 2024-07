Borsa di Parigi a +27% dopo le elezioni in Francia lo spread tocca i 73 punti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 1 luglio 2024) I risultati delleinhanno avuto effetti immediati sui mercati internazionali, ma soprattutto sullafrancese e sullodei titoli di Stato. Anche se il Rassemblement National potrebbe ottenere la maggioranza in parlamento, è più difficile che ottenga quella assolutai ballottaggi della prossima settimana. I mercati hanno quindi reagito positivamente.in apertura ha fatto segnare un +2,5%, primo dato realmente positivo da settimane, che recupera in parte il terreno perso dai titoli francesi. Anche locon i titoli tedeschi è parzialmente rientrato, scendendo in apertura a 73base. Gli effetti dei risultati delleinsui mercati Nella serata di domenica è terminato lo spoglio delle schede del primo turno dellelegislative in