Biden Macron e il cedimento del fronte occidentale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 1 luglio 2024) C’è una strana forma di specularità tra le figure del giovane ed energico presidente francese, Emmanuel, oggetto anche di qualche triviale ironia per via della differenza di età con la più matura première dame, e l’anziano, sempre meno energico presidente americano, Joe, che anche la stampa amica mostra ormai di considerare quasi ostaggio della più giovane first lady, su cui ora si concentrano gli appelli di chi spera possa convincerlo a ritirarsi e le invettive di chi la ritiene invece responsabile del suo incaponirsi. Dinanzi all’avanzata di un’estrema destra populista, dai tratti autoritari, con una storia a dir poco ambigua di rapporti (anche finanziari) con la Russia di Vladimir Putin, l’uno ha tentato di giocare d’anticipo, sciogliendo a sorpresa il parlamento in cui godeva di una larga maggioranza, l’altro conferma di voler proseguire la corsa, nonostante i numerosi inviti a farsi da parte, dopo il primo disastroso dibattito con Donald Trump, in particolare da quel New York Times che pure lo ha sostenuto convintamente fino a oggi (e forse anche per questo, un minuto dopo la chiusura di quel dibattito in cui la questione delle condizioni psico-fisiche del presidente è apparsa non più minimizzabile, sforna raffiche di appelli al ritiro).