Atletica McLaughlin da record del mondo Benjamin e Russell straripanti Harrison in sofferenza bene Mane

(Di lunedì 1 luglio 2024) A Eugene si sono conclusi i Trials statunitensi, l’evento che ha determinato i massimo tre atleti che in ogni disciplina rappresenteranno gli USA alle Olimpiadi di Parigi 2024 (a patto di essere in possesso del minimo o di rientrare nella lista di ammissione per i Giochi attraverso il ranking di World Athletics). La notte è stata illuminata dallo splendidodeldei 400 ostacoli firmato da Sydney, autrice di un roboante 50.65 con cui ha migliorato di tre centesimi il suo precedente primato vecchio di due anni: messaggio chiaro in vista dei Giochi, dove sarà la grande favorita davanti all’olandese Femke Bol. Promosse anche Anna Cockrell (52.64) e Jasmine Jones (52.77). Sydneydanza tra le barriere:deldei 400 ostacoli! Tempo da brividi, oro olimpico ipotecato Raiè stato spettacolare sul giro di pista con barriere, stampando uno splendido 46.