Alien Ridley Scott | Nessuno mi ha mai chiesto di occuparmi dei sequel

(Di lunedì 1 luglio 2024)ha parlato dell'inizio della sua carriera e del motivo per cui non si è occupato deidie Blade Runner.ha parlato della sua scelta di girare ildel film Il Gladiatore spiegando perché non si è occupato di tutti i capitoli della saga di. Il cult sci-fi ha debuttato sul grande schermo nel 1979, dando vita ache sono stati diretti da James Cameron e David Fincher nel 1986 e nel 1992, e da Jean-Pierre Jeunet nel 1997, prima che il filmmaker ritornasse in quell'universo con Prometheus e Covenant. Gli ostacoli affrontati all'inizio della carriera Parlando della sua esperienza a Vanity Fair,ha ricordato: "Sono l'autore di due franchise. La maggior parte .