Al via le immatricolazioni per il nuovo anno accademico Procedure aperte dal 4 luglio

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arezzo, 12024 – Al via il 4leai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell’Università di Siena per l’2024-2025. Sono tre i nuovi corsi. Ad Arezzo prenderà il via la nuova laurea magistrale a ciclo unico in "Scienze della formazione primaria", a numero programmato (che potrà essere fruita per le lezioni in didattica sincrona anche a Siena e Grosseto). A San Giovanni Valdarno parte la laurea triennale in “Tecnologie per l'ambiente, le costruzioni e il territorio", a orientamento professionale e a numero programmato. A Siena si avvia invece la magistrale in “Chimica per le scienze agroalimentari". Sale così a 78 il numero dei corsi di laurea dell’Università di Siena erogati a Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno: si tratta di 34 corsi triennali, 38 magistrali e 6 a ciclo unico, che spaziano nelle diverse aree disciplinari.