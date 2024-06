Wimbledon 2024 con Jannik Sinner | orario e dove vederlo in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 30 giugno 2024), nuovo numero uno del tennis, è pronto a trionfare anche a. Si tratta del terzo torneo stagionale del Grande Slam che vedrà la presenza di tutti i più forti tennisti al mondo. Vediamo insieme quando si gioca e chi dovrà affrontare l’italiano.al via:contro Hanfamann A sorpresa, per i bookmaker, non èil favorito alla vittoria di. L’italiano, che negli ultimi mesi ha stupito tutti scalando la classifica del tennis, è al secondo posto dietro a Carlos Alcaraz, detentore del titolo e primo favorito per la vittoria dei Championship. A rischio è la presenza di Novak Djokovic dopo l’intervento al menisco subito poche settimane fa. Scenderanno in campo 128 giocatori nel torneo maschile e 128 nel torneo femminile con tutte le teste di serie che entreranno in gioco già al primo turno.