Vaticano ecco le regole per i dipendenti | vietati piercing tatuaggi e le convivenze

(Di domenica 30 giugno 2024) In occasione della Festa di San Pietro e Paolo, Papa Bergoglio ha diffuso le nuoveper il personale della “Fabbrica”.: nienteStop aiin bella mostra o “Adesioni ad associazioni i cui scopi non sono compatibili con la dottrina della Chiesa“. E poi: No allema, solo nozze benedette dal parroco. Sono queste le nuovedettate ailaici che lavorano alla Fabbrica di San Pietro, a contatto con i turisti, attesi a milioni per il Giubileo. La notizia viene riportata oggi, 30 giugno, dal quotidiano Il Messaggero e, i regolamenti, sono validi per tutti: sia per i sampietrini, storiche maestranze che curano la manutenzione delle strutture sia per gli impiegati assunti in Fabbrica.