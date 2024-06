Ue | Gasparri ' stimo Feltri ma chieda scusa per fesserie scritte su Tajani Fi difende Italia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - “L'articolo odierno di Vittorionon entrerà nella top ten dei suoi scritti. Evidentemente per superficialità o per distrazione ha scritto cose che prescindono dalla realtà. Il ruolo del Ppe e in particolare quello disono preziosi per il Governono e direi in particolare per Giorgia Meloni, immagino in questi giorni grata per quello che Antonioe Forzastanno facendo nel Ppe e nel contesto europeo. Le cose sono un po' più complicate da come le descrive, che evidentemente ha scritto, in un momento di euforia serale, il suo articolo". Lo afferma il capogruppo di Forzaal Senato, Maurizio. "In Europa -ricorda- trattano non soltanto gli Stati, ma anche le formazioni politiche.