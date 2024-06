Max Pezzali in piazza Duomo a Milano con Harley banda e sbandieratori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Si è fatto annunciare con il rombo dell'Davidson - moto di cui la 883 è un iconico modello peraltro, proprio per ribadire che nulla è lasciato al caso - Maxche da questa sera è allo stadio San Siro per tre date del suo 'Max Forever - Hits only', il tour che sta portando il cantautore pavese e il suo 'Circo' negli stadi. Per il primo tour negli stadi, Maxha scelto di fare le cose in grande e ha scelto di fare ingresso in ogni città il giorno prima del concerto con una speciale parata che coinvolge anche unadi musicisti eche si esibiscono sulle note di alcuni dei successi di Max. E così ail cantautore pavese nella giornata di ieri, sabato 29 giugno, è arrivato inin sella a unaDavidson.