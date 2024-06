In Austria vince Russell ma è rissa a fine Gp Norris contro Verstappen | Stupido ammettilo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Al Gp d', ma a tenere banco è il contatto fatale (conpost-gara) tra Maxe Lando. Incredibile epilogo a Spielberg nell'undicesima gara del Mondiale di Formula 1. Georgeapprofitta di un'occasione d'oro che si materializza a otto giri dal termine:sono in lotta per la vittoria, ma si toccano ed entrambi forano. Il 26enne della Mercedes ringrazia e conquista il suo secondo successo in carriera in F1 con ritiro per Lando e Max quinto nonostante la penalità di 10". Sul podio anche la McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Sainz. Quarto Lewis Hamilton, mentre l'altro ferrarista Charles Leclerc è solo undicesimo dopo un contatto al via con Piastri che gli ha danneggiato la gara.