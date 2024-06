Francia è il giorno delle elezioni legislative anticipate | al voto dopo il flop di Macron

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 30 giugno 2024) (Adnkronos) –al, oggi 30 giugno, per levolute dail risultato deludente alle europee. Una sconfitta che ha l’exploit della destra e di Marine Le Pen nel Paese. I ballottaggi sono previsti per il prossimo 7 luglio. Programmi sintetici, che riflettono cioè le priorità e gli indirizzi principali di ciascuna formazione, per i quattro principali gruppi politici che si sfideranno: il Nouveau Front Populaire (Nfp), Ensemble, Les Républicains (Lr) e Rassemblement National (Rn). E’ attesa intanto un’affluenza record, con gli elettori che hanno mostrato un crescente interesse per il. Secondo un sondaggio condotto da Ifop-Fiducial per Le Figaro, Lci e Sud Radio, che fornisce proiezioni finali dei seggi basate sulle intenzioni dia livello nazionale, la partecipazione è stimata al 67% (+3 in una settimana), ovvero 19,5 punti in più rispetto alle ultimedel 2022.