Cesaroni Claudio Amendola conferma la settima stagione | quando va in onda

(Di domenica 30 giugno 2024) Le richieste dei fan sono state esaudite: la nuovadei, la, si farà. Si torna a raccontare le storie della Garbatella, con, Antonello Fassari, Max Tortora e non solo. Are il tutto è stato proprio “Giulio”, ovvero. Dopo aver fatto allusioni nel corso degli ultimi tempi, ha finalmente parlato chiaro e fornito una data sull’inizio delle riprese delle nuove puntate. I7 Impegnato al Bct Festival di Benevento,ha parlato a Tv Sorrisi e Canzoni, soffermandosi sui propri progetti futuri. Uno dei più importanti è proprio I7. Sono trascorsi 10 anni dall’addio dato al termine della sesta, ma i fan non ne avevano di certo avuto abbastanza.