Ambulanza si ribalta in un incidente Autista ferito e salvato da vigili del fuoco

(Di domenica 30 giugno 2024)connello scontro tra un'e una autovettura in via Serafini, all'incrocio con viale Palmiro Togliatti, nella periferia romana di Centocelle. Il personale deidel, quando è giunto sul posto, ha estratto l'dell'che era impossibilitato ad uscire ed stato trasportato dal 118 immediatamente in ospedale, mentre il passeggero è uscito autonomamente. L'dell'autovettura non ha riportato traumi, ma è stato accompagnato in stato di shock all'ospedale. Intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. “La UGL Salute esprime solidarietà e vicinanza all'soccorritore coinvolto nella mattinata odierna in uncon ilmento del mezzo in via Serafini, all'incrocio con Viale Palmiro Togliatti", le parole in una nota Gianluca Giuliano Segretario Nazionale e Gaetano Calabrese del Coordinamento UGL Emergenza Urgenza.