Se avete un capo troppo positivo potrebbe essere tossico Ecco da cosa riconoscerlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024)mai sentito parlare di “positività tossica”? Sembra un controsenso nell’era in cui tutti ci dicono dipositivi per affrontare la vita, ma è un fenomeno molto comune nelle piccole imprese. Quante volte ho sentito frasi come “Aggiungiamo un altro milione di euro alle previsioni di crescita per l’anno prossimo. Possiamo farcela! Io credo in voi!”? Frasi che gli imprenditori pronunciano con entusiasmo, girando per la sala riunioni e dando pacche sulle spalle del team. Ma in realtà, sanno bene che nessun pensieroo fiducia cieca può far raggiungere certi obiettivi. Questo è solo uno dei tanti esempi di imprenditori con “positività tossica”.positivi sul lavoro puòun vantaggio per migliorare la produttività e la creatività.