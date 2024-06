Sanzionati per pesca di frodo ad Ancona | 4 mila euro di multa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024), 29 giugno 2024 – La vita di alcune migliaia di ricci marini che abitano l’ecosistema marino della Riviera del Conero è stata bruscamente turbata dall’azione di alcunitori di. La dinamica dei fatti L’iniziativa delle unità del Reparto Operativo Aeronavale e del Gruppo diha interessato il tratto di costa a sud della provincia. Le operazioni sono state condotte in sinergia dalle pattuglie terrestri e dalle unità navali. Nel corso di una ricognizione notturna è stata avvistata una piccola imbarcazione sospetta in prossimità scogliera a ridosso del Parco del Cardeto. Una volta lanciato l’allarme, le unità terrestri si sono appostate per poi sorprendere duetori dicon un carico di 4ricci di mare. Ilto è stato prontamente sequestrato dalle forze dell’ordine che hanno anche requisito le bombole utilizzate per ladai malviventi.