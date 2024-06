Materazzi | Emozione forte ritornare a Berlino! San Gigi protettore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 29 giugno 2024)ha parlato prima di Svizzera-Italia. La leggenda dell’Inter, eroe del 2006, non ha dubbi sul suo ritorno a. RICORDI – Le parole di Marcoa Sky Sport 24 prima di Svizzera-Italia: «, appena sono entrato ho visto il mio buon santoBuffon e mi sono sciolto. Fantastico, ho ripercorso tutti i momenti: dal centrocampo fino a battere il rigore, pallone più pesante della mia vita. I gironi sono la parte più difficile per noi italiani, in partita secca siamo scomodi per tutti. Dipende da loro! Mancini? Difficile sostituire Calafiori, bravo il mister a dare fiducia a Gianluca. Poi c’è anche Bastoni che è una sicurezza. Ricordi di quella serata? Il gol perché ha rimesso in piedi quella partita, in quanto loro avevano forse qualcosina in più di noi».