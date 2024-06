Fsc Ronghi | Il Governo finanzi l’aeroporto di Grazzanise

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 29 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Quello che appare un braccio di ferro tra il ministro Fitto e il presidente De Luca sui fondi di coesione in realtà e’ una sorta di “commissariamento di necessità” da parte delaffinché’ la Regione Campania spenda al meglio i 5 miliardi e 900 milioni assegnati. E’ un’azione necessaria perare altre opere indispensabili per il rilancio della Campania e del Sud”. E’ quanto afferma il presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore. “Il presidente De Luca si era avviato a spendere queste risorse, come sempre, in maniera frammentata, impegnandole, ad esempio, per i medici del pronto soccorso, per i lavoratori ex Cub, per i progetti per i lavori socialmente utili, spese che non possono essere sostenute con i fondi FSE, che sono destinati a macro progetti per lo sviluppo del territorio”– aggiunge, che continua: “Più’ volte il Ministro Fitto ha chiesto alregionale di definire un’agenda chiara per la spesa dei fondi di coesione, ma De Luca se ne e’ ‘fregato’ con la conseguenza di determinare una sorta di ‘commissariamento’ da parte delcentrale nell’utilizzo dei fondi, atteso che 1 miliardo e 218 milioni sono stati destinati giustamente alla bonifica di Bagnoli e circa 600 milioni per la crisi bradisismica dei Campi Flegrei”.