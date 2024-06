Euro 2024 | oggi si gioca Italia-Svizzera orario dove vederla in tv e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 29 giugno 2024)è il giorno della Nazionale ad: siin tv e leL’attesa è finita per gli appassionati di calcio che seguiranno con trepidazione l’incontro tra, valido per gli ottavi di finale di. Le due squadre scenderanno in campoalle ore 18 a Berlino, in una partita che promette scintille e che decreterà chi passerà ai quarti di finale del prestigioso torneopeo. Il CT Luciano Spalletti (Foto Ansa) notizie.comLa Nazionalena, guidata dal ct Luciano Spalletti, arriva a questo appuntamento dopo aver conquistato il secondo posto nel Gruppo B. Tuttavia, gli Azzurri dovranno fare i conti con alcune assenze importanti: Calafiori è squalificato mentre Dimarco non sarà della partita per indisponibilità.