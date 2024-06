Atletica Kishane Thompson sotto i 9?80! Nuovo favorito per l’oro nei 100 metri Jacobs avvisato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024)è sbucato fuori dalle ombre negli ultimi due giorni e si è candidato di forza alla medaglia d’oro in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti soltanto un mese. Non aveva mai corso in questo stagione, ma ai Trials giamaicani si è letteralmente scatenato sui 100e ha spedito un fragoroso messaggio al mondo intero: dopo il roboante 9.82 della batteria e il 9.84 firmato in semifinale, il 22enne ha tuonato un maestoso 9.77 nell’atto conclusivo con 0,9 m/s di vento favorevole. Si tratta di un crono davvero sensazionale: nono uomo più veloce della storia (eguagliato il keniano Ferdinand Omanyala), quarto giamaicano di tutti i tempi (alle spalle soltanto di leggende come Usain Bolt, Yohan Blake e Asafa Powell), negli ultimi nove anni hanno fatto meglio soltanto Christian Coleman (9.