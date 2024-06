28 giugno HANGOVER di BLOOM è fuori

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 29 giugno 2024) Dal 282024 in digitale e in Dolby Atmos è disponibile “”, il primo album di inediti di, la super band alternative rock formata da GIUSY FERRERI, MAX ZANOTTI, ROBERTA RASCHELLÀ e ALESSANDRO DUCOLI. Inoltre è in radio il nuovo singolo “ROSE IN VELLUTO DARK”. Andiamo a saperne di più, tra cui la tracklist e i testi delle canzoni. “” diè uscito Anticipato da “È la verità”, da venerdì 28, è disponibile in digitale “”, il primo album di inediti di, la super band alternative rock formata da GIUSY FERRERI, MAX ZANOTTI, ROBERTA RASCHELLÀ e ALESSANDRO DUCOLI. L’album è disponibile anche in Dolby Atmos (http://ada.lnk.to/). E’ in radio anche “ROSE IN VELLUTO DARK”, il nuovo singolo della super band nata da un’idea di Giusy Ferreri e Max Zanotti, il quale ha poi coinvolto Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli, musicisti di grande esperienza e personalità, che contribuiscono a dare vita al suono unico e coinvolgente della band.